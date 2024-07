Andressa Urach se submeteu a um novo procedimento para intensificar seus conteúdos adultos nesta segunda-feira (29). A modelo optou por realizar a bifurcação da língua, comumente conhecida como “língua de cobra”. Este procedimento, que consiste em dividir a língua ao meio, é frequentemente associado a um aumento na sensibilidade e prazer em atividades íntimas.

Urach afirmou que a decisão de fazer a língua de cobra visou potencializar suas produções em plataformas adultas. “Tenho me dedicado muito à criação dos meus conteúdos e decidi investir nessa transformação para melhorar ainda mais minhas performances e trazer algo inovador para meus seguidores”, declarou.

O procedimento é realizado com o uso de linha e tesoura, cortando a língua ao meio. “Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”, explicou Andressa.

Andressa Urach mostrou a realização da bifurcação de sua língua nas redes sociais Redes sociais/Reprodução

A influenciadora tem como meta bater recordes de vendas em seu perfil. “Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs”.