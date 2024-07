SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após aparecer seminu na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, o cantor e ator francês Philippe Katerine pediu desculpas aos cristãos que tenham se ofendido com sua performance.





Na ocasião, numa paródia do quadro "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, ele apareceu pintado de azul como Dionísio, o deus grego do vinho e da festividade. Na mesma cena havia artistas transgênero e drag queens.





"Peço perdão se ofendi alguém, e os cristãos do mundo me concederão isso, tenho certeza. Entenderão que foi principalmente um mal-entendido. Porque, no fim das contas, não se tratava de representar 'A Última Ceia' de forma alguma", disse em entrevista à CNN.





Apesar disso, afirmou que ficou surpreso com a repercussão negativa. "Vi algo muito colorido, reconciliatório e pacífico."





Na segunda (29), organizadores dos Jogos Olímpicos já haviam pedido desculpas a grupos católicos e cristãos pela cena da cerimônia de abertura. A polêmica ganhou força na França, que experimenta a ascensão da ultradireita de Marine Le Pen, e inundou as redes sociais no mundo inteiro.





"Claramente, nunca houve a intenção de demonstrar falta de respeito a qualquer grupo religioso. Ao contrário, creio que [com] Thomas Jolly, realmente tentamos celebrar a tolerância comunitária", disse a porta-voz de Paris 2024, Anne Descamps.





"Ao observar o resultado das pesquisas, acreditamos que esse objetivo foi alcançado. Se as pessoas se sentiram ofendidas, claro, lamentamos muito, muito", ela acrescentou.