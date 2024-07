ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu não renovar o contrato de Davi Brito, campeão do BBB 24. O vínculo termina nesta quarta-feira (31) e não será estendido, contrariando uma tendência que normalmente acontece com os campeões do reality show.





Procurada pela reportagem, a Globo, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que a empresa optou pela não renovação do contrato de representação comercial de Davi Brito.





Com isso, acaba de vez a relação entre Davi e Globo. O baiano e ex-motorista aplicativo passará a ser representado por sua irmã, Raquel Brito, que já cuida de suas redes sociais e faz sua assessoria de imprensa desde janeiro, quando Davi entrou no programa.





A não renovação do contrato de Davi se deu especialmente pelas dores de cabeça que a emissora teve a partir de junho. Houve uma falta de interesse não esperada do mercado publicitário em fechar acordos com Davi, mesmo com ele possuindo 9 milhões de seguidores no Instagram.





O único contrato fechado foi com a empresa Esportes da Sorte, que teve problemas com o Davi Brito. Ele divulgou uma empresa concorrente em sua página do Instagram, o que não era permitido pelo contrato intermediado pela Globo.





Além disso, alguns comportamentos também incomodaram a empresa como um todo desde que o campeão saiu do BBB 24, em abril. Davi disse que teria um programa na Globo, o que não era verdade.





Mais recentemente, o agora influenciador chegou a fazer propaganda para o Balanço Geral, jornalístico da hora do almoço apresentado pela Record, o que não era permitido por contrato.