Paula Freitas gerou burburinhos nas redes sociais após revelar que está há 22 dias sem tomar banho. A ex-BBB explicou que a decisão foi tomada na tentativa de melhorar a cicatrização de uma cirurgia que realizou recentemente.

Acontece que Paula se submeteu a um procedimento estético chamado remodelação de costela, com objetivo de afinar a cintura. "Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles me pediram apenas dez dias de asseio (sem água corrente)", começou.

No entanto, a ex-BBB continuou: "Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e cicatrizem mais rápido".

Em seguida, Paula Freitas ainda revelou: "Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido. E aí me falam: ‘Ah, Paula, que nojo, que nojo’. Nada. Estou cheirosa". "Acreditem, está sarando mais rápido".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Essa está em estado de decomposição". "Esse povo não sabe o que fazer pra chamar atenção". "Que falta de higiene!" "Meu Deus! Como tem coragem de falar uma coisa dessa?"