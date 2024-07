A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, uma das maiores vozes da MPB, foi internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada de sexta-feira (26/7), após dar entrada na emergência com arritmia cardíaca.

Neste domingo (28), a unidade atualizou o estado de saúde da cantora. Ela não tem previsão de alta.

“A cantora Nana Caymmi foi atendida na Emergência da Casa de Saúde São José na madrugada desta sexta-feira (26), com quadro de arritmia cardíaca, e segue internada na Unidade Coronariana, sem previsão de alta”, dizia o boletim médico.





Entretanto, o quadro de saúde de Nana Caymmi é estável, conforme informações divulgadas por sua filha, Stella Caymmi, ao jornal "O Globo". Os médicos estão otimistas e garantem que, assim que a arritmia for controlada, a cantora poderá voltar para casa em breve.

A expectativa é grande entre os fãs e familiares que torcem pela rápida recuperação da artista.