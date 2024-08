Andressa Urach anunciou em sua caixinha de perguntas no Instagram, na segunda-feira (5/8), que planeja abrir sua própria igreja dentro de cinco anos. Ela revelou que pretende criar um espaço onde todos possam vivenciar a fé, destacando que não buscará lucro com a nova instituição. “Não vou tirar dinheiro de ninguém,” afirmou, referindo-se à sua experiência na Igreja Universal.

Quando questionada sobre o abandono da religião para retomar o trabalho com conteúdo adulto e se consideraria retornar à igreja, Urach respondeu: “Daqui a uns cinco anos, eu vou abrir uma igreja, mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja. O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja será para todos os pecadores e não para santos.”

Em outro momento, Urach foi questionada sobre um corte que fez na língua. Ela respondeu: “Daqui a uns cinco anos, eu quero falar com Jesus com a língua de cobra.”

A influenciadora também comentou sobre as críticas que tem recebido devido à cirurgia recente, afirmando: “Deus me deu o livre-arbítrio, e eu faço o que quiser com o meu corpo. Por isso, sou livre, porque minha consciência não me condena. E se ela não me condena, então não é pecado.”





