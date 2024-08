Das 10 músicas mais ouvidas no YouTube em 2024, quatro são de artistas do sertanejo. Esse é o gênero musical mais ouvido no país atualmente. E a música que foi mais tocada na plataforma em 2024 é “Daqui pra sempre”, parceria de Manu Bahtidão e Simone Mendes.





A ex-dupla de Simaria aparece outras duas vezes na lista: na oitava colocação, com “Dois tristes (ao vivo)”, e “Manda um oi (ao vivo), parceria com Guilherme & Benuto, no nono lugar. Entre os sertanejos, o ranking de 10 mais ouvidos também incluiu Lauana Prado e Zé Neto & Cristiano.





"É notável a persistência do sertanejo no topo das paradas, um ritmo genuinamente brasileiro que se mantém em alta há uma década. Essa vitalidade se deve à constante reinvenção do gênero, seja pela fusão com outros estilos, releituras de clássicos, versões inovadoras ou pela identificação com o público e produções visuais caprichadas em vários formatos. Nos últimos anos, para minha alegria pessoal, testemunhamos a ascensão de vozes femininas em um cenário antes predominantemente masculino, enriquecendo ainda mais a diversidade musical brasileira", destaca Sandra Jimenez, diretora de parcerias de música do YouTube na América Latina.





Além do sertanejo, o funk, o gospel e o forró também estão entre os ritmos mais ouvidos, cada um deles com dois artistas. Thulio Milionário, com o hit “Casca de bala”, que viralizou no TikTok, aparece na décima colocação. Veja o ranking completo:





Manu, Simone Mendes - “Daqui pra Sempre” Mc PH, Mc Ryan SP, Mc Luki, DJ GBR, Mc IG - “Let's Go 4” THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha - “THE BOX MEDLEY FUNK 2” Valesca Mayssa, Todah Music - “Eu Sou Teu Pai (Ao Vivo)” Lauana Prado - “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)” Zé Neto & Cristiano - “Barulho do Foguete (Ao Vivo)” Isadora Pompeo - “Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)” Simone Mendes - “Dois Tristes (Ao Vivo)” Guilherme & Benuto, Simone Mendes - “Manda um Oi (Ao Vivo)” Thullio Milionário - “Casca de Bala”







‘Escrito nas estrelas’

O YouTube também divulgou o top 10 de cada um dos gêneros musicais mais ouvidos. No sertanejo, a música mais ouvida é o medley de Lauana Prado, que incluiu uma versão de “Escrito nas estrelas”. A música, originalmente de Tetê Espíndola, ganhou as paradas de sucesso após a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu entoar um trecho durante sua participação no reality “A fazenda”, da TV Record.





Zé Neto & Cristiano também se destacam, a dupla possui duas faixas entre as mais consumidas do ano até agora. Quem também aparece duas vezes é Simone Mendes e Ana Castela, cada uma com um single próprio e um feat. Confira a lista:







Lauana Prado - “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)” Zé Neto & Cristiano - “Barulho Do Foguete (Ao Vivo)” Simone Mendes - “Dois Tristes (Ao Vivo)” Guilherme & Benuto, Simone Mendes - “Manda um Oi (Ao Vivo)” Felipe e Rodrigo - “Gosta De Rua (Ao Vivo)” Zé Neto & Cristiano - “Pátio do Posto (Ao Vivo)” Ana Castela - “Solteiro Forçado (Boiadeira Internacional)” Luan Pereira, Mc Daniel, MC Ryan SP - “DENTRO DA HILUX” Tayrone, Marília Mendonça - “Cê Tá Preparada (Ao Vivo)” Gusttavo Lima, Ana Castela - “Canudinho (Ao Vivo)”

Mulheres no gospel

As mulheres têm sido as grandes responsáveis pelas reproduções de músicas gospel no YouTube. Ao todo, seis artistas, tendo Valesca Mayssa no topo. Maria Marçal, com apenas 15 anos, também é destaque na lista, com duas faixas. Gabriela Rocha, que esteve na lista de vídeos de música mais assistidos de 2023, segue entre os artistas mais ouvidos do cenário gospel, com "Me atraiu". Veja detalhes:





Valesca Mayssa, Todah Music - “Eu Sou Teu Pai (Ao Vivo)” Isadora Pompeo - “Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)” Kailane Frauches, Todah Music - “Passa Lá em Casa Jesus” Maria Marçal - “Deixa” Maria Marçal - “Deserto (#MKnetwork)” Gabriela Rocha - “Me Atraiu (Ao Vivo)” Isaias Saad - “Bondade de Deus” Pedro Henrique - “Vai Ser Tão Lindo” Samuel Messias - “Todavia Me Alegrarei (Ao Vivo)” Jeyzer Maia - “Tá Chorando por Quê?”





Enquanto isso, no funk, todos os representantes são homens. MC Ryan SP é o grande destaque, ocupando a primeira posição de Artistas em Alta da semana do YouTube Charts e com três faixas nas mais ouvidas de funk em 2024. Outro destaque é MC PH, que também aparece três vezes e divide os vocais de Ryan na música mais ouvida. Uma curiosidade é a presença de Mc Kevin na lista, mesmo após 3 anos de seu falecimento. Veja o top 10 do funk:







Mc PH, Mc Ryan SP, Mc Luki, DJ GBR, Mc IG - “Let's Go 4” THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha - “THE BOX MEDLEY FUNK 2” Mc IG, MC Ryan SP, Oruam, MC GH do 7, MC GP, MC Nego Micha, MC PH, Mc Luki, Mc Poze do Rodo, Murillo e LT no Beat, TrapLaudo - “Diz Aí Qual é o Plano?” JC NO BEAT, DJ F7, Mc Meno Dani - “Maria Mariah” Mc Paulin da Capital, Love Funk, Mc Piedro, Dj GM, DJ WN, MC Ryan SP, Mc Daniel - “Samba de Malandro” Mc PH, Murillo e LT no Beat - “Os Menino Tá Com o Pacote” PEDRO SAMPAIO - “POCPOC” DJ Boy, MC Joãozinho VT, Mc Kako - “Pior Versão” MC Hariel - “Até o Sol Raiar” Mc Kevin, Djay W - “Cavalo de Tróia”







Mostrando que trap e funk têm tudo a ver, MC Ryan SP, Filipe Ret e Chefin são os donos da faixa mais ouvida de trap no YouTube até agora: “Melhor vibe”. MC PH, também do “trapfunk”, está na segunda posição com “Tenho que me decidir”, parceria com Borges, WIU, Pedro Lotto, WEY. Veja a lista:







MC Ryan SP, Filipe Ret, Chefin - “Melhor Vibe” Mc PH, Borges, WIU, Pedro Lotto, WEY - “Tenho Que Me Decidir” Borges, MC Cabelinho, Veigh, RUXN, Palma, Kizzy - “Loucura” Tz da Coronel, Ryu, the Runner, Nagalli - “Qual é seu desejo?” Chefin, Mainstreet, LB Único - “10 Carros” MC Cabelinho - “Carta Aberta” Oruam, WIU, Chris MC, Mainstreet - “Para de Mentir” L7NNON, MC Cabelinho, Palma, HHR - “Vamo Marolar” Mc Paiva ZS, DJ Ak beats, Love Funk - “Fala na Cara” Filipe Ret - “Amor Livre (Ao Vivo)”





Manu Bahtidão





Sucesso nas redes sociais, lidera a lista de mais ouvidas no forró e subgêneros. Além de “Daqui pra frente”, parceria com Simone Mendes, ela aparece na terceira colocação, com “Torre Eiffel”, em colaboração com Guilherme & Benuto, em terceiro. Confira:





Manu Bahtidão , Simone Mendes - “Daqui pra Sempre” Thullio Milionário - “Casca de Bala” Manu Bahtidão , Guilherme & Benuto - “Torre Eiffel (Ao Vivo)” Grego, Paulo Pires, ÉaBest - “Pane no Sistema” Manim Vaqueiro - “Forró e Desmantelo” Felipe Amorim - “Toca o Trompete” Nattan - “Amor Na Praia” Pablo - “Tomara (Ao Vivo)” Zé Vaqueiro - “Coladin (Minha Deusa)” Nadson O Ferinha - “Posta Aí”







Por fim, o YouTube mostrou que o grupo Menos é Mais ocupa as duas posições mais altas do top 10 de samba e pagode. Os veteranos do Sorriso Maroto também se destacam, com três canções. Ludmilla é a única representante feminina. Veja a lista: