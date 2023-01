Simone vence o medo de cantar sem Simaria e lança o EP solo 'Cintilante'

Simone Mendes gravou em Itu e compara novo trabalho ao nascimento de um filho (foto: Allison Demétrio/divulgação)

Depois de desfazer a dupla com a irmã Simaria, Simone Mendes segue firme na carreira solo. Nesta quinta-feira (26/1), chega às plataformas o EP “Cintilante” (Universal Music), primeira parte do projeto individual da baiana gravado em dezembro do ano passado, em Itu (SP). Depois de desfazer a dupla com a irmã Simaria, Simone Mendes segue firme na carreira solo. Nesta quinta-feira (26/1), chega às plataformas o EP “Cintilante” (Universal Music), primeira parte do projeto individual da baiana gravado em dezembro do ano passado, em Itu (SP).





Teste e autodescoberta







Simone teve medo de seguir sem Simaria, mas diz que passou quase um ano se apresentando sem a irmã, o que a preparou para o desafio. “Foi uma escola.” Simaria contraiu tuberculose ganglionar e teve de se afastar dos palcos.

O novo EP tem “a cara Simone Mendes”, diz a cantora baiana. Voltado para o sertanejo, o trabalho traz faixas dançantes. “Ficou do meu jeitinho, com a minha essência e com a busca de me permitir fazer o novo, de me redescobrir, de entender do que sou capaz, de encontrar a minha força”, define.





A produção é assinada pelo premiado Eduardo Pepato. “Na primeira conversa, disse assim para ele: Gostaria muito que você fizesse o meu trabalho. Mas gostaria que você o pegasse no colo, com muito amor e carinho, como se fosse um filho seu. Ele respondeu: ‘Sinto no meu coração que preciso cuidar de você’”, conta ela. “Graças a Deus, estou vivendo essa experiência com muito carinho e muita felicidade”, emenda.





Outros tons

A nova Simone chega com uma novidade: Pepato decidiu baixar o tom de voz dela. “Sempre cantei muito alto, então venho cantando em outra região. Claro que é uma região na qual me sinto confortável”, diz. “Baixei alguns tons, o que não achei nada errado, pois ele sabe o que faz.”





A cantora acredita que “Erro gostoso” será sucesso, pois já está caindo no gosto do público. Entusiasmada com a carreira solo, Simone Mendes conta que viver esta nova história de vida é um desafio.





“Não tem como você sair da zona de conforto com certa tranquilidade. É algo novo. Tudo o que estou vivendo hoje é de minha responsabilidade”, avisa. “Estou pronta, preparada.”





Além de Pepato – vencedor do Grammy Latino em 2019 por “Todos os cantos vol. 1”, disco de Marília Mendonça, e produtor de astros sertanejos –, Simone Mendes trabalhou em seu EP com o diretor Fernando “Catatau” Trevisan, que assinou projetos de Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Chitãozinho & Xororó.





“CINTILANTE”

• De Simone Mendes

• EP

• Universal Music

• Quatro faixas

• Disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (26/1)

“Cintilante”, compara Simone, “é um filho que acabou de nascer”. De acordo com ela, o atual momento de sua carreira é de autodescoberta. “Tudo o que precisava viver neste projeto, nesta fase, era me testar e medir o carinho do povo comigo. Acredito que teria de estar só neste momento, mostrando para o povo a minha força e a minha paixão pela música. É isso que as pessoas vão poder conferir neste novo trabalho”, explica.