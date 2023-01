Michelle Barros agora faz parte do SBT

Michelle Barros deixou a Globo em maio de 2022 e agora vai apresentar o "SBT folia", no SBT/Alterosa (foto: Instagram/reprodução)

Michelle Barros é a mais nova contratada do SBT. A apresentadora foi anunciada na segunda-feira (23/1) com a função de comandar a cobertura do carnaval na emissora de Silvio Santos. A jornalista saiu da Globo em maio do ano passado, após 12 anos de casa. Na época, ela revelou ter pedido demissão.

"Gente, nós já estamos aqui nos preparando para o carnaval. E eu vou contar para vocês que, em 2023, você vai poder curtir a festa por todo o Brasil aqui no SBT. Os blocos de São Paulo, do Rio de Janeiro, a folia do Recife, os trios elétricos de Salvador. De 17 a 21 de fevereiro, você vem juntinho comigo. Estou aqui no 'SBT folia!'", disse Michelle Barros em uma chamada veiculada no SBT/Alterosa.

Âncora infeliz

Michelle fazia parte do jornalismo da Globo em São Paulo. Ela era âncora substituta de vários apresentadores titulares da grade da emissora e também atuava como repórter nas matérias externas. Ao deixar a empresa, a jornalista revelou que andava insatisfeita com os rumos de sua carreira e que o desejo era ter um programa solo.

"Não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer (matérias nas ruas). Passei a me comportar como alguém que eu não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas", comentou na época de sua saída da Globo.

No Instagram, a apresentadora comemorou o novo projeto: "Eu tenho uma novidade: carnaval, voltei! Como eu amo essa festa! Como eu amo essa folia!!!!! E você vai acompanhar tudo no @sbt comigo!!!!! Obrigada, casa nova! Obrigada, @fpelegio e time por confiarem em mim! Já estou pronta para cair na folia! Vamos?!!!!".