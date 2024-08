Rebeca Andrade e Beatriz Souza com suas medalhas de ouro

Para celebrar as conquistas das atletas brasileiras Rebeca Andrade e Beatriz Souza na Olimpíada de Paris, a rede de cinemas Cinesystem está oferecendo ingressos gratuitos para pessoas com esses nomes até domingo (11/8). Rebeca Andrade, ginasta, retorna com quatro medalhas, incluindo um ouro, enquanto a judoca Beatriz Souza conquistou um ouro e um bronze.

Regras da Promoção: