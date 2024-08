O Ministério das Comunicações enfrentou críticas nesta terça-feira (6/8) após excluir a ginasta Rebeca Andrade da foto do pódio olímpico. Na publicação, a imagem original da atleta brasileira sendo homenageada pelas ginastas Simone Biles e Jordan Chiles, medalhas de prata e bronze, foi substituída por um computador do programa “Computadores para Inclusão”.

Segundo o ministério, a alteração na imagem tinha o objetivo de relacionar políticas públicas com os Jogos Olímpicos. No entanto, a decisão gerou polêmica e foi amplamente criticada.

Um dos críticos da montagem foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que publicou um print da publicação original. “Ministério das Comunicações do Lula retira Rebeca Andrade de sua foto histórica em 1º lugar no pódio das Olimpíadas e troca por um computador em publicação no Instagram”, escreveu.

O ministério apagou a publicação e pediu desculpas à ginasta brasileira. Em nota, a pasta comandada por Juscelino Filho reconheceu que a postagem não era adequada e podia gerar “interpretações que não condizem com o sentimento e o trabalho do Governo Federal”.

Em uma nova publicação, o ministério afirmou que reverencia Rebeca Andrade e que todos os brasileiros se sentiram “honrados” pela ginasta.

“Rebeca não só entrou para a nossa história, ela é a nossa história. Pedimos sinceras desculpas a Rebeca e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem anterior, especialmente às mulheres negras, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade”, escreveu a nova publicação.

Leia a nota

O Ministério das Comunicações reconhece que a postagem não foi adequada e deu margem para interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do Governo Federal, nem com a grandeza desta conquista histórica de Rebeca Andrade. Por isso, pedimos sinceras desculpas à atleta e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade.

O objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas, assim como já tinha sido feito com a foto icônica de Gabriel Medina, cujo meme circulou o Brasil. A própria legenda explicava que a pasta reverencia Rebeca e tem ela como inspiração.

Uma nova publicação foi feita para deixar explícita a admiração que o Ministério das Comunicações tem por Rebeca Andrade e suas conquistas, que tanto representa para o país como uma mulher preta medalhista olímpica. O Ministério das Comunicações reverencia Rebeca Andrade. Ela não só entrou para a nossa história, ela é a nossa história.