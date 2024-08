O deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) apresentou, nesta segunda-feira (5/8), um projeto de lei que pode isentar medalhistas olímpicos do imposto de renda sobre a premiação paga pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ex-atleta de nado livre, o parlamentar afirma que a medida tem como objetivo valorizar o esporte e apoiar os atletas.

“Apresentei hoje um projeto de lei para isentar do imposto de renda os valores recebidos por atletas brasileiros medalhistas em Jogos Olímpicos a título de premiação pela conquista de medalhas. Esta proposta visa reconhecer o valor simbólico e prático das conquistas olímpicas para o Brasil e incentivar a prática esportiva no país”, disse.

A medida se estende às premiações pagas pelo governo federal e seus órgãos. O COB paga R$ 350 mil para um campeão olímpico, R$ 210 mil para o medalhista de prata e R$ 140 mil para o de bronze.





O país que mais paga por medalha de ouro é Hong Kong, com uma premiação de cerca de US$ 768 mil, de acordo com levantamento feito pela revista Forbes. Os Estados Unidos, considerados a principal potência olímpica, pagam R$ 212 mil para o atleta que chegar ao lugar mais alto do pódio.

Outros parlamentares também apoiaram a medida. Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, apresentou um projeto semelhante. Segundo o parlamentar mineiro, os esportes não possuem os incentivos que “merecem”.

“A cobrança de impostos sobre essas premiações vai na contramão do reconhecimento que esses atletas merecem, uma vez que eles elevam o nome do Brasil no cenário esportivo mundial. Nossos atletas merecem todo reconhecimento e apoio por representar o Brasil com tanto empenho e dedicação”, frisou.