Leia também: A chapa de 'dois prefeitos' em Brumadinho



Ainda de acordo com os dados, 8,17% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar, enquanto 3,94% afirmaram que não desejam votar em nenhum dos candidatos.

Alessandra do Brumado (Novo) possui 3,94% das intenções de voto, seguida por Reinaldo (PT), com 3,38%. Dr. Tiago Stanley (PL) aparece com 2,25%. Brancos e nulos somam 1,45%.

Segunda opção de voto

Os entrevistados também foram questionados sobre a sua segunda opção de voto. Neste cenário, a resposta "Nenhum deles" obteve 21,41%. Alessandra do Brumado aparece com 17,75%, seguida por Guti da Pré-Moldados com 16,34%. A resposta "Não sei" foi escolhida por 15,21% dos entrevistados.

Guilherme Moraes aparece com 12,11%, enquanto brancos e nulos somam 6,48%. Reinaldo e Dr. Tiago Stanley obtiveram 6,48% e 4,23%, respectivamente.

Rejeição

Guti da Pré-Moldados lidera o ranking de rejeição com 27,04% das respostas, seguido por Guilherme Moraes com 21,97%. Reinaldo aparece com 14,65%.

A resposta "Nenhum deles" obteve 12,96%, "Não sei" somou 9,86%, brancos e nulos foram 1,41%, e Dr. Tiago Stanley aparece na lanterna com 0,85%.

Metodologia



A pesquisa foi realizada entre 30/07/2024 e 31/07/2024, com uma base amostral de 672 questionários. O índice de confiabilidade da pesquisa é de 95,00%, com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos.