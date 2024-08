A brasileira Rebeca Andrade levou o ouro na disputa do solo da ginástica artística na Olimpíada de Paris 2024. Além disso, a ginasta superou a lendária Simone Biles, que ficou com a prata.

Agora, Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil, entre homens e mulheres. Apenas nesta edição dos Jogos Olímpicos, Rebeca conquistou quatro medalhas: bronze por equipe, prata no individual geral e no salto e ouro no solo. Em Tóquio 2020, ela subiu ao pódio duas vezes: ouro no salto e prata no individual geral.

