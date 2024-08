Ouro no ciclismo na Olimpíada jogou futebol e foi colega de astro do Liverpool

Remco Evenepoel, de 24 anos, conquistou duas medalhas de ouro para a Bélgica nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele ganhou no ciclismo de estrada nesse sábado (3/8) ao completar 273 quilômetros em 6 horas, 19 minutos e 34 segundos. Na semana passada, no dia 27 de julho, havia vencido a prova de contrarrelógio de 32,4 km, com 36 minutos, 12 segundos e 16 centésimos.

Os dois ouros de Remco Evenepoel são os únicos da Bélgica até o momento na Olimpíada de 2024. O que veio à tona com o triunfo do cliclista foi o passado como jogador de futebol. O atleta teve início promissor por grandes clubes da Europa e chegou a receber proposta para se tornar profissional pelo KV Mechelen, da elite do Campeonato Belga.

O início de Evenepoel no futebol foi pelo Anderlecht, aos cinco anos de idade. Aos 11, transferiu-se para o PSV Eindhoven, um dos três gigantes da Holanda e vencedor da Liga dos Campeões da Europa em 1987/88. Remco era lateral-esquerdo e teve como companheiro o atacante Cody Gakpo, hoje no Liverpool e na Seleção da Holanda.

Usuários da rede social X resgataram um vídeo de um jogo em que Evenepoel faz o cruzamento para um gol de Gakpo pela base do PSV (assista abaixo).

Um vídeo de Remco Evenepoel a fazer a assistência para o golo de Cody Gakpo a passar por vocês

Sou um ano mais novo (do que Gakpo), mas às vezes fui promovido ao time mais velho. Por isso, pude observar o talento de Gakpo de vez em quando, conheço-o um pouco. E é claro que ainda o acompanho, sim. Especialmente depois da sua transferência para o Liverpool – um momento muito bom. Realmente acho que ele é um dos melhores da Seleção Holandesa Remco Evenepoel ao portal belga Sporza

Mudança do futebol para o ciclismo

Após ser colega de Gakpo no PSV, Remco Evenepoel retornou ao Anderlecht. Na segunda passagem pelo clube belga, atuou ao lado de Sambi Lokonga, atualmente emprestado pelo Arsenal ao Sevilla, e Lois Openda, artilheiro do RB Leipzig, da Alemanha, com 28 gols em 45 partidas em 2023/24.

Evenepoel chegou a ser capitão do sub-15 e sub-16 do Anderlecht, bem como recebeu convocações para as seleções de base da Bélgica. Entretanto, na medida em que a idade avançava, começou a perder espaço no futebol. Como tinha preparo físico muito acima dos colegas, decidiu se aventurar no ciclismo, também por influência do pai, Patrick Evenepoel, ex-atleta da modalidade.

Remco Evenepoel foi capitão do Anderlecht nas categorias de base (Divulgação/Anderlecht)

Ao jornal francês La Tribune, Théo Leoni, meio-campista do Anderlecht da geração de Remco Evenepoel, elogiou a capacidade física do colega.

Ele é um monstro físico. Os testes feitos na sua capacidade pulmonar sempre mostraram isso. Em cada sessão de teste, eu sempre ficava entre os últimos com o Remco. Um a um, todos os outros desistiam. Para mim, era realmente uma motivação seguir o Remco. Mas, no final, eu também tinha que parar. Mentalmente eu ainda estava disposto, mas fisicamente minhas pernas diziam ‘pare’. Remco continuava. Théo Leoni sobre Remco Evenepoel

Leoni ressaltou ainda que o amigo se sentiu realizado ao trocar o futebol pelo ciclismo. “Acredito que ele fez a escolha certa ao mudar de esporte, não acha? Não que Remco não soubesse jogar futebol, mas duvido que ele tenha alguma vez lamentado essa mudança”.

Em entrevista ao L’Equipe, diário esportivo da França, Remco Evenepoel explicou a decisão de largar de vez o futebol, em abril de 2017. “Me ofereceram um lugar no time principal e um contrato profissional (no Mechelen), mas a paixão pelo futebol desapareceu. Os meus colegas não compreenderam a minha escolha, mas senti que tinha de fazer outra coisa”.

