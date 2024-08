A judoca brasileira Bia Souza coroou uma competição duríssima nesta sexta-feira (2/8) com a histórica medalha de ouro na categoria até 78kg do judô – a primeira entre todas as modalidades para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Bia Souza derrotou com um waza-ari na final a israelense Raz Hershko, na Arena Champs-de-Mars, no coração da capital francesa. A brasileira, número 5 do ranking mundial, superou as duas mais bem colocadas do mundo – na semifinal, a francesa Romane Dicko (líder); na final, a segunda colocada.





Confira as imagens da vitória: