Andressa Urach abriu a caixinha de perguntas de seu Instagram nesta segunda-feira (5) e compartilhou com seus seguidores o valor pago pelo procedimento de bifurcação de língua. A produtora de conteúdo adulto afirmou ter desembolsado R$ 1.350,00, considerando o valor “barato”.





A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, onde Urach falou abertamente sobre o procedimento e suas expectativas. “Achei barato”, comentou ao discutir o custo do procedimento.





Além de compartilhar detalhes sobre o valor, Urach também falou sobre as implicações do procedimento em sua vida pessoal. Ela mencionou que ainda não experimentou fazer sexo oral com a língua bifurcada. “Hoje vou experimentar, precisava tirar os pontos antes”, disse ela.





Em uma declaração ainda mais intrigante, Andressa Urach revelou planos futuros que incluem a abertura de uma igreja. Dentro de cinco anos, ela pretende fundar uma instituição religiosa para “falar de Jesus” usando a sua “língua de cobra”.