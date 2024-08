Com estreia prevista para setembro, na TV Globo, a novela "Mania de Você" teve o trailer divulgado na noite desta segunda-feira (5) com Anitta cantando um dos hits de Rita Lee e Roberto de Carvalho.





A canção, de 1979, fez parte do primeiro álbum solo da cantora após a saída do grupo Os Mutantes. Popular, foi regravada e interpretada por vários artistas, como Gal Costa e Milton Nascimento, em parcerias com a própria Rita, Paula Lima e Tiago Iorc.

"Mania de Você" vai substituir "Renascer" e é baseada em uma rivalidade feminina entre as personagens Viola e Luma, interpretadas pelas atrizes Gabz e Agatha Moreira.

???? VEM AÍ! #ManiaDeVocê, a sua nova novela das 9, estreia em setembro. Mais um novelão chegando na sua telinha! Quem tá pronto pra acompanhar? ?? pic.twitter.com/zs428oY4E5 — TV Globo ???? (@tvglobo) August 6, 2024

A novela é escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de "Avenida Brasil", e é um dos destaques da programação de 2024 da emissora.





Além de Gabz e Agatha, o elenco traz Nicolas Prattes, Chay Suede, Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves nos papéis principais.





Sabrina Sato, namorada de Prattes, compartilhou e comentou o trailer nas redes sociais. "Vocês estão lindos e arrasando muito", disse.





Fábio Assunção fará uma participação especial como Alfredo, o pai de Luma, em um retorno às novelas das nove da Globo após 17 anos.