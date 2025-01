WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Donald Trump terá quatro dias de eventos que vão marcar a sua posse, que ocorre oficialmente na próxima segunda-feira (20/1).





A primeira agenda será no sábado (18/1), quando o presidente eleito vai ao seu campo de golfe na Virgínia, onde haverá uma cerimônia e um show de fogos de artifício. Está marcado para o mesmo dia um jantar de Trump e do vice-presidente J. D. Vance de recepção aos membros do gabinete.





No domingo (19/1), Trump vai ao cemitério nacional de Arlington, na Virgínia, onde ele depositará flores no túmulo dos soldados desconhecidos. Mais tarde, o presidente eleito promove um comício da vitória numa arena de Washington.





Na ocasião, haverá um show da banda Village People. Uma das marcas dos eventos de campanha do republicano é que ele costuma dançar "Y.M.C.A", uma das músicas mais conhecidas do grupo, da década de 1970.





"Estamos anunciando hoje que o Village People aceitou um convite para participar das atividades inaugurais, incluindo pelo menos um evento com Trump. Sabemos que isso não deixará alguns de vocês felizes. No entanto, acreditamos que a música deve ser apresentada sem considerar a política", afirmou Victor Willis, um dos vocalistas da banda. "Nossa música 'Y.M.C.A.' é um hino global que, esperamos, ajude a unir o país após uma campanha tumultuada e dividida em que nossa candidata preferida perdeu."





Na segunda (20/1), o dia da cerimônia oficial, o presidente eleito inicia o dia com uma missa na Igreja de São João e segue para tomar chá na Casa Branca com Joe Biden, que deixa o cargo oficialmente no mesmo dia.





Às 12h (14h em Brasília), ele faz o juramento de posse no Capitólio, onde também fará um discurso à nação. Caberá à cantora country Carrie Underwood cantar o hino americano.





Ainda no Congresso, Trump assina as primeiras ordens do governo. A equipe do republicano prevê a assinatura de cerca de cem decretos no primeiro dia.





Ele participa de um tradicional almoço no Capitólio, passa em revista as tropas e parte para o desfile presidencial até a Casa Branca acompanhado do seu vice-presidente.

No Salão Oval da residência oficial da presidência da República dos EUA, Trump assina mais atos. Por fim, termina a segunda-feira passando por três bailes. Na terça-feira (21/1), o único evento previsto é uma missa na Catedral Nacional de Washington.