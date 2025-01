O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (14), a proibição da importação de gado bovino, ovino e suíno da Alemanha após a detecção de vários casos de febre aftosa no país.

"A importação de gado, porcos e ovelhas da Alemanha agora será proibida para proteger os agricultores e seus meios de subsistência", disse um comunicado do governo, depois que a Coreia do Sul e o México suspenderam as importações de carne suína da Alemanha.

"Os certificados sanitários do Reino Unido não serão mais emitidos para animais suscetíveis à febre aftosa, o que inclui animais vivos e carne fresca", disse o Ministério de Meio Ambiente e Agricultura do Reino Unido em um comunicado.

Em 2001, o Reino Unido sacrificou até 10 milhões de animais devido a uma epidemia de febre aftosa que custou à economia britânica cerca de 8 bilhões de libras (cerca de US$ 9,7 bilhões ou R$ 59,2 bilhões).

Nenhum caso de febre aftosa foi relatado no Reino Unido até agora, mas o ministério pediu aos agricultores que "fiquem atentos aos sintomas" da doença.

A Alemanha detectou um surto de febre aftosa em búfalos perto de Berlim, os primeiros casos encontrados na União Europeia desde 2011, disseram as autoridades na semana passada.

A Alemanha pode continuar vendendo carne produzida fora das zonas de risco para seus vizinhos europeus, mas, no caso de outros países, isso depende do acordo comercial em vigor.

