A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está em busca de Cristiano Ferreira Robazza, de 50 anos, foragido da Justiça e suspeito de cometer diversos furtos de veículos na região de Lavras, Sul de Minas, e em cidades vizinhas.





Cristiano, conhecido pela reincidência nesse tipo de crime, foi identificado por meio de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas após uma série de crimes patrimoniais.





As investigações, conduzidas pela Delegacia Regional em Lavras, começaram logo após furtos registrados nos dias 6 e 11 de junho deste ano. Nos dois casos, os carros estavam estacionados em vias públicas quando foram furtados.





Testemunhas confirmaram a participação de Cristiano, que utilizava uma chave falsa para fazer os furtos. O suspeito, que também já havia sido preso por crimes semelhantes nas cidades de Boa Esperança, Alfenas, Três Corações e São João del Rei, segue foragido.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi indiciado por furto qualificado em continuidade delitiva. Durante os levantamentos, os veículos furtados foram recuperados pela polícia





“A Polícia Civil continua realizando buscas para localizar o suspeito, que tem diversas passagens criminais na região”, divulgou a PC.





Denúncias





A Polícia Civil em Lavras conta com o apoio da população para localizar Cristiano Ferreira Robazza. A PCMG solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido seja reportada de forma sigilosa por meio do número (31) 97595-5150.

Além disso, vítimas ou testemunhas que possam reconhecer o suspeito como autor de outros crimes devem procurar a delegacia mais próxima para registrar suas informações.