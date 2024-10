Os eleitores mineiros não precisam se preocupar com chuva no dia de votação, no domingo (6/10), mas devem se atentar com as altas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas em nenhuma região de Minas Gerais no final de semana. Já os termômetros podem bater os 41ºC no Triângulo.

Segundo o Inmet, as chuvas devem retornar ao estado apenas na segunda quinzena do mês. Com elas, voltarão às típicas chuvas de verão, com grande intensidade e risco de queda de granizo. Antes disso, os mineiros continuam enfrentando altas temperaturas causadas por ondas de calor.

No domingo de eleições, o dia será de céu parcialmente nublado no leste mineiro e céu claro nas demais regiões, segundo a meteorologia. Em Belo Horizonte, a temperatura máxima pode chegar a 33ºC com índices de umidade relativa do ar em torno de 30%. De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, uma frente fria passa pelo litoral da Região Sudeste do país nesta sexta, mas não interfere na previsão do final de semana.

“Sábado e domingo com sol entre nuvens em Minas. A temperatura máxima na capital, no domingo, fica em torno de 30ºC. Já a mínima, na madrugada, em torno de 19ºC. Não há previsão de chuvas durante o dia na Região Metropolitana de Belo Horizonte e também no estado no dia da eleição”, conta o especialista.