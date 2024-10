Susto em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Um elevador destinado ao uso de pessoas com deficiência caiu de uma altura aproximada de 3 metros, no Instituto Bruno, no Sport Club. O acidente aconteceu nessa sexta-feira (4/10). Uma adolescente cadeirante, de 13 anos, e uma mulher, de 45, estavam no equipamento.



O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, e uma equipe do Samu também esteve no local. A garota não teve ferimentos, mas a mulher precisou ser levada ao hospital. Ela está com um corte grave em uma perna e suspeita de fratura no fêmur na outra.



A perícia começa a investigar a causa da queda. O instituto atua em suporte a pessoas com condições como doenças raras, síndrome de Down e autismo.

