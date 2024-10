Causas do acidente são desconhecidas. Suspeita-se que vítima possa ter sido fechada por um carro

Um mulher morreu na madrugada deste sábado (5/10), depois de bater a motocicleta que pilotava, uma Honda CB 250, de cor vermelha, em um poste, no quilômetro 466 do Anel Rodoviário, altura do Bairro Caiçara, na Região Oeste de Belo Horizonte.





As causas do acidente são desconhecidas. A Polícia Militar Rodoviária procura por câmeras de segurança para tentar entender o que aconteceu. Existe a suspeita de que ela possa ter levado uma fechada de outro veículo.





Os patrulheiros conseguiram o endereço da vítima através de uma conta da Copasa que estava em sua bolsa. Tudo foi entregue à família. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).