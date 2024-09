Poste se inclinou sobre o carro e interditou parcialmente o trânsito da Via Expressa no sentido Betim

Um motorista ficou ferido ao se envolver em um acidente de carro no final da madrugada deste sábado (28/9), na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o pai perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia da via, que se inclinou sobre o carro e interditou parcialmente o trânsito. A suspeita é de que o condutor dormiu no volante.





O acidente aconteceu na altura do bairro Bernardo Monteiro, no sentido Betim da Via Expressa.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para fazer os trabalhos de praxe. A Transcon também acompanha a ocorrência.