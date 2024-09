Um idoso de 66 anos foi preso nesta sexta-feira (27/9) pela Polícia Civil em Varginha, no Sul de Minas Gerais, depois de ser flagrado com um arsenal de pornografia infantil em casa.

A investigação, a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), teve início a partir de uma ação conjunta com a Polícia Federal a fim de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, e resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Em comunicado, a PCMG afirma que, no local, os policiais encontraram vasto material de cunho erótico, medicamentos, peças de roupas íntimas e uma grande quantidade de mídias contendo pornografia infantil. Vídeos e fotos de zoofilia também foram localizados no celular do suspeito.

O idoso foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

A pena prevista para quem armazena conteúdo sexual de crianças e adolescentes varia de 1 a 4 anos de prisão. Em caso de compartilhamento, a penalidade fica entre 3 e 6 anos. Já a produção desse tipo de material, o Código Penal prevê de 4 a 8 anos de reclusão.