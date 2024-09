Acidente aconteceu na altura do km 244 da BR-352, em Arapuá, no Alto Paranaíba

Um bebê de um ano e três meses morreu e uma criança, de 7 anos, ficou ferida em um acidente de carro na BR-352, em Arapuá, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na altura do km 244 na tarde dessa sexta-feira (27/9).





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do veículo, de 65 anos, relatou que seguia sentido Carmo do Paranaíba quando dormiu no volante. Ao acordar, ele percebeu que invadiu a contramão da pista e, para evitar uma batida frontal, desviou bruscamente para a direita, momento em que perdeu o controle da direção e capotou o carro.





Além do condutor, o veículo levava uma idosa, de 65 anos, uma criança, de 7, e o bebê, de um ano e três meses. Todos foram socorridos para o Hospital Municipal de Arapuá pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia foi até o hospital e o médico plantonista confirmou que o bebê morreu ao dar entrada no atendimento com uma lesão traumato-encefálica grave.





A idosa não apresentava lesões aparentes e a criança sofreu um corte superficial no queixo. O estado de saúde e o grau de parentesco entre as vítimas não foi divulgado.

Além da PMRv, a perícia também foi acionada e realizou os serviços de praxe.