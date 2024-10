MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um garoto de dez anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto brincava com três amigos em uma academia pública numa praça do bairro Engenho do Meio, no Recife. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2), e o óbito foi confirmado na madrugada desta quinta-feira (3). O menino foi identificado como Thomas Felipe Bandeira da Rocha.

As outras três crianças também teriam sido atingidas pela descarga, mas sobreviveram. Thomas foi levado para a UPA dos Torrões, mas não resistiu. O velório do garoto aconteceu na tarde desta quinta.





Segundo um primo de Thomas, Anderson Miranda, ele recebeu uma ligação por volta de 21h40 pedindo que fosse ao encontro da família e os encontrou na UPA dos Torrões. Os médicos informaram que tentavam reanimar a criança, mas, 20 minutos depois, uma assistente social confirmou a morte.





"É o tipo de coisa que a gente vê pela televisão, mas nunca imagina acontecendo na nossa família. Ele brincava nessa praça todos os dias, sempre acompanhado da mãe. Ela nunca deixava ele só. Os pais dele estão em choque até agora. Pelo menos, com o fim do velório, acabou um pouco da nossa agonia", disse ele à reportagem.





O prefeito de Recife, João Campos (PSB), prestou solidariedade à família de Thomas. Ele disse que o município está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento e abriu processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados.





A Secretaria de Esportes do Recife declarou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, prestou apoio aos familiares de Thomas, com assistentes sociais e outros serviços. Eles também afirmaram ter notificado a empresa responsável pela gestão da Academia Recife do Engenho do Meio e, simultaneamente, abriu processo administrativo para apurar o ocorrido.





A Neoenergia Pernambuco, por outro lado, afirmou que a estrutura foi instalada e é operada pela gestão municipal. Apesar disso, acrescenta, enviou equipe para desligar o fornecimento de energia da Academia da Cidade. "A responsabilidade pelo circuito elétrico da Academia da Cidade é da prefeitura", acrescentou.





A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como "morte a esclarecer". Segundo a corporação, a vítima foi socorrida em uma unidade hospitalar local após tomar um choque elétrico ao encostar em um armário.





A Polícia Militar confirmou que foi acionada, através do 12º BPM, e que a ocorrência foi compartilhada com outras Forças de Segurança Pública para adoção das medidas cabíveis e necessárias.