Idoso morre depois de receber descarga elétrica em galinheiro no DF

(foto: Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press) Um idoso identificado como Walmir Mourão da Silva, 82 anos, morreu vítima de um choque elétrico no assentamento Betim, na região administrativa de Brazlândia, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (16/12).









Um caso parecido aconteceu na noite de segunda-feira (13/12), após um homem ser atingido por descarga elétrica, na Rua 34 Sul, da Avenida das Araucárias, em Águas Claras. Identificado como Gustavo Garcez, 23, o jovem estava próximo a um trailer e em parada cardiorrespiratória (PCR). O homem chegou a ser socorrido por um brigadista no local do acidente.





O CBMDF atendeu a ocorrência às 22h30 com uma viatura e cinco militares, e imediatamente assumiu os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Também foi acionado o recurso adicional de Suporte Avançado de Vida. Após uma hora realizando manobras, a PCR não foi revertida. O óbito foi declarado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





De acordo com testemunhas, o homem foi encontrado sentado nos degraus do trailer, com os pés no chão. No momento em que os funcionários do Circo perceberam que a vítima estaria sendo eletrocutada, a energia foi desligada. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para a realização da perícia.