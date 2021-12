Ciclista tem perna esmagada e fratura exposta em acidente com trator

Motorista do trator foi liberado após avaliação, e ciclista foi encaminhado ao hospital em estado grave (foto: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista teve a perna esmagada e fratura exposta após se envolver em um acidente de trânsito com um trator. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (16/12), na rua da Praça Rabelo, próximo ao Armazém do Geraldo da Vila Planalto, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o homem, de 64 anos, foi transportado ao hospital consciente. Não se sabe a dinâmica do acidente.