Preso homem suspeito de chamar funcionária de mercado de 'preta fedorenta'

Segundo informações da defesa de Everardo Braga Lopes, ele não está preso pelo crime de injúria racial (foto: Amaro Júnior/CB/D.A Press)

O homem identificado como Everardo Braga Lopes, 60 anos, foi preso após cometer crime de injúria racial contra funcionária de um mercado, na região do Itapoã, no Distrito Federal. O caso aconteceu na quarta-feira (15/12), após ele se recusar a usar máscara facial dentro do estabelecimento.