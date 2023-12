Um casal, que não teve a identidade revelada, sofreu uma descarga elétrica após um fio de alta tensão se partir durante um temporal que atingiu o município de Itaobim, município no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nesta terça-feira (19/12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o casal estava em um carro estacionado na rua, quando um raio atingiu a rede de alta tensão e um dos fios se partiu. Na hora, a mulher abriu a porta do veículo e sofreu uma descarga elétrica.

Ao tentar ajudar a esposa, o homem também foi atingido. Eles foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros confirmam uma morte no local, mas ainda não há informações de quem seria a vítima.

Minas em alerta

Depois da chegada de uma frente fria no estado, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) colocou algumas regiões em alerta para ocorrência de chuvas severas, que podem provocar enxurradas e inundações. O aviso é válido até às 10h desta quarta-feira (20/12).



As regiões mineiras em alerta são Vale do Mucuri e Jequitinhonha. No Sul de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Central Mineira, Norte de Minas e Região Metropolitana também são esperadas chuvas intensas, isoladas, com possibilidade de granizo.