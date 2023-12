Depois de dias de altas temperaturas, Minas Gerais está em alerta para ocorrência de chuvas severas, que podem provocar enxurradas e inundações. O aviso, emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), nesta terça-feira (19/12), é válido até às 10h desta quarta-feira (20/12).

As regiões mineiras em alerta são Vale do Mucuri e Jequitinhonha. No Sul de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Central Mineira, Norte de Minas e Região Metropolitana também são esperadas chuvas intensas, isoladas, com possibilidade de granizo.

O órgão pede atenção à população ao transitar por áreas com risco de alagamento. A população deve ficar atenta com a possibilidade de queda de árvores, já que a chuva está prevista para vir acompanhada de fortes vendavais.

Recomendações