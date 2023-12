As estações de metrô Eldorado e Vilarinho entram em obras a partir desta quarta-feira (20/12). A reforma interna dos espaços faz parte do acordo de concessão do metrô de Belo Horizonte, assinado em março deste ano.

As obras contemplam intervenções de mobilidade, como banheiros acessíveis e reformas no piso, além de implantação de novos sistemas hidráulicos e elétricos, reformas no telhado, bilheterias, nova pintura, entre outros processos.

Nesse período, as bilheterias das estações funcionarão normalmente das 5h15 às 23h. O intervalo para a passagem dos vagões é de 7 minutos, em horários de pico, e 15 minutos nos demais horários.

Outras nove estações estão previstas para serem reformadas no ano que vem: Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido da Silveira, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar. Até 2025, a previsão é de que 10 das 19 estações já estejam totalmente revitalizadas.

No mês passado, a empresa também deu início às obras de modernização da via permanente e da rede área do sistema. Para não impactar as viagens, os trabalhos são realizados preferencialmente à noite e aos fins de semana.

No decorrer das reformas, no entanto, os trens poderão trafegar em velocidade reduzida entre as estações e o intervalo entre as viagens pode ser alterado, informou a Metrô BH, concessionária que administra o serviço. A expectativa é que isso aconteça apenas em situações pontuais.