Foram inauguradas ontem duas pontes da cidade, que passam por cima do Córrego Ressaca, na região da Pampulha, e vão melhorar a circulação nos bairros Castelo, Santa Terezinha e Serrano. As duas estruturas de 19 metros foram construídas lado a lado na Avenida Heráclito de Mourão Miranda e o principal objetivo delas é ligar em linha reta as avenidas Altamiro Avelino Soares e Ayres da Mata Machado, exercendo uma função estratégica para aliviar a malha viária da região .“A atual situação viária do local dificulta o trânsito de veículos e pedestres entre as avenidas, sendo necessário percorrer um longo trajeto para transitar de uma via para outra. Essa obra vai trazer maior fluidez ao tráfego, menor deslocamento de pedestres e de carros, bem como o tratamento dos taludes do canal”, explica Henrique Castilho, superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), autarquia responsável pela supervisão da obra.



A licitação para a construção das pontes foi aberta em julho de 2022 e a obra teve início em março deste ano. Supervisionada pela Sudecap, a implementação das estruturas foi feita com o investimento de R$ 5,6 milhões, com recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Fuad Noman participou da cerimônia de inauguração e pontuou a importância da ponte. “As pessoas demoravam muito tempo para atravessar, porque tinha que ir lá na frente, cerca de 2,5 km para fazer o contorno, um desperdício de tempo. A partir de agora vai diminuir muito o trajeto, será possível atravessar direto, com semáforo e os carros respeitando a passagem”, disse.

De acordo com o prefeito, o investimento da PBH trouxe benefícios para a região que vão além da questão viária. “Essa obra trouxe melhor fluidez ao tráfego, menor deslocamento de pedestres e de carros, bem como o tratamento dos taludes do canal”, analisa Castilho. Além da construção das pontes, os trabalhos incluíram demolições e remoções de passeios, revestimento asfáltico e meio fio, sondagem rotativa, execução de contenção com gabião tipo caixa e implantação de drenos, além de outras obras complementares.

