Um roubo em uma residência na QI do Lago Sul deixou uma pessoa ferida e assustou moradores da região. O crime aconteceu no fim da noite de domingo, mas só foi divulgado ontem. O Correio Braziliense conversou com exclusividade com a moradora da residência, que relatou os momentos de tensão vividos por ela e pelo marido, que foi agredido pelos bandidos e está internado. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

A moradora, que preferiu não ser identificada, conta que estava fora e, quando chegou em casa, na noite de domingo, se deparou com o portão aberto e pedaços de vidro do farol do carro no chão. "As luzes do segundo andar estavam ligadas. Achei estranho, mas entrei com o meu carro e desci, foi quando comecei a ouvir muitas batidas. Era o meu marido batendo na porta de dentro do closet, onde ele estava preso", relatou.

Ela encontrou o quarto revirado e foi quando percebeu que a casa havia sido roubada e o marido havia sido trancado pelos bandidos. "Ele disse que bateram muito na cabeça dele, no olho e nas costelas. Tentei abrir a porta e não consegui", disse. A mulher ligou para a Polícia Militar e os policiais arrombaram a porta. "Quando abriram, vi meu marido com um edema no olho. Ele contou que chegaram a amarrá-lo com o fio do telefone, mas ele conseguiu se soltar", completou.

Depois disso, a família foi à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) para registrar o boletim de ocorrência e, na sequência, ao hospital. "Quando baixou a adrenalina, ele estava sentindo muita dor e náuseas. Deram remédio e também fizeram tomografias para verificar o estado da cabeça dele. Tiveram que interná-lo e ele ainda está lá, fazendo exames para verificar se houve mais alguma lesão interna que comprometeu os olhos", explicou.

Dinâmica

Ao todo, três criminosos entraram na residência, encapuzados e de máscara. Uma quarta pessoa teria ficado dentro de um carro do lado de fora da casa. Segundo a moradora da casa roubada, os bandidos pularam primeiro o muro da casa vizinha e, como não conseguiram acessar a residência, pularam novamente o muro para a propriedade dela. "Eles entraram pela porta que ia para o quintal, que estava aberta. Meu marido estava no andar de cima, no computador, quando foi surpreendido", contou. "Eu nunca tinha ouvido falar em nenhum crime parecido na região onde moro", ressaltou.

"Levaram computadores, tablet, equipamento de fotografia, joias, televisão, celular, relógios, bolsas. Levaram tudo que eu tenho, só deixaram roupas e sapatos", lamentou a moradora. "Um prejuízo grande, mas um trauma físico e psicológico maior", acrescentou.

No final do roubo, parte do grupo foi embora no carro do morador. O veículo foi encontrado pela polícia no dia seguinte, em Samambaia. Ao inspecionar o carro, foi encontrado um par de luvas, que foi entregue à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para perícia.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com balanço criminal da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), entre janeiro e setembro de 2024, apenas um roubo de residência havia sido registrado no Lago Sul, sendo esta a segunda ocorrência do ano. Segundo o levantamento, no mesmo período, aconteceram 16 roubos a transeuntes, dois roubos em coletivo, um roubo em comércio e 26 furtos em veículos.