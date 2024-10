Uma criança de nove anos foi flagrada, por câmeras de segurança, invadindo um hospital veterinário e matando 23 animais de pequeno porte. O local invadido havia acabado de ser inaugurado. O caso aconteceu no domingo (13/10), em Nova Fátima, no Norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o responsável pela denúncia foi o veterinário Lúcio Barreto, proprietário do estabelecimento.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“É uma situação horrível, a gente que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena como aquela. É uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, afirmou em entrevista.

Detalhes do incidente

O veterinário acionou as autoridades após identificar, no início da manhã, um cenário chocante: mais de 15 coelhos estavam mortos e outros animais tinham sido soltos. As imagens captadas pelas câmeras de segurança do local mostraram que uma criança, acompanhada por um cachorro, havia invadido o espaço por volta das 22h. Durante esse período, animais foram brutalmente maltratados, alguns arremessados contra paredes e outros mutilados.

Identificação da criança

A criança, que vive com a avó e até então não apresentava histórico de comportamentos violentos, havia participado da festa de inauguração da fazendinha do hospital no dia anterior ao ataque. O incidente chocou a comunidade local e levantou questionamentos sobre como abordar o comportamento da criança responsável pelo massacre dos animais.