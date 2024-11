A mãe do balconista Rafael Hollanda Mathias, morto a tiros após reagir a um assalto na farmácia em que trabalhava, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, disse que sempre aconselhou o filho a não reagir caso fosse abordado por criminosos.





“Meu filho fez uma besteira de reagir a um assalto, coisa que não se faz”, afirmou Áurea de Holanda durante o sepultamento, que aconteceu nesta sexta-feira (1º) no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá.





Segundo testemunhas, o balconista de apenas 34 anos correu atrás dos bandidos na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.



O crime

“Ninguém entendeu porque ele fez isso. Ele era tão calmo. Eu sempre falei com ele sobre isso. Filho, perdeu, perdeu. Deixa levar tudo. Depois a gente trabalha e compra outro. A gente está vivendo uma guerra civil nesta cidade. Eu só quero justiça”, declarou.



O crime ocorreu por volta das 21h, quando dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento, localizado na rua da Chegada, e anunciaram o assalto. Após roubar o caixa e os celulares dos funcionários, os criminosos fugiram.





Segundo testemunhas, Rafael tentou impedir a fuga dos assaltantes e foi atingido por disparos. A Polícia Militar, acionada imediatamente, encontrou a vítima já sem vida. O corpo de bombeiros também esteve no local, mas não houve tempo para prestar socorro.





A morte de Rafael, que trabalhava na farmácia há dois anos e havia realizado o sonho da casa própria, causou comoção entre familiares e amigos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e busca por testemunhas que possam auxiliar na identificação e prisão dos criminosos. A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o crime entre em contato anonimamente através do Disque-Denúncia (2253-1177).