MC Poze do Rodo revelou detalhes sobre a operação da Polícia Civil contra rifas ilegais na internet, que teve sua esposa, Vivi Noronha, como alvo da ação, nesta sexta-feira (1º). Pelas redes sociais, o cantor falou da apreensão de carros de luxo, joias e anotações financeiras.

“Os cana vieram aqui em casa como vocês viram. Eu não fui o indiciado, não foi sobre mim, foi sobre a minha esposa, mas como vocês sabem também, foi super tranquilo, não foi nada de errado. Vocês sabem como é né, quando o favelado começa a botar ‘bagaça’ no bolso incomoda”, iniciou ele.

Bens apreendidos na operação que fez buscas na mansão de MC Poze do Rodo Divulgação / Polícia Civil

Vivi Noronha é investigada por ter relação com jogos de azar na internet. Na operação desta sexta-feira (1º), os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, inclusive na mansão de Poze do Rodo no Recreio dos Bandeirantes.

“Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carro, meus ouro, meu celular, tudo o que levaram, porque levaram tudo, e eu não estou nem no bagulho”, disse o cantor

O músico aproveitou para tranquilizar os fãs e dizer que está tudo bem com ele. “Só passando para tranquilizar todos vocês. Está eu e minha esposa aqui dentro de casa. Está tudo sendo resolvido com os nossos advogados. Estamos na Plim Pilm! Hoje foi sinistro”, comentou o famoso.