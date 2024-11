MC Poze do Rodo e Vivi Noronha se casaram no sábado (26/10)

A influenciadora Vivi Noronha é alvo de operação da Polícia Civil nesta sexta-feira (1º/11), no Rio de Janeiro. A esposa de MC Pozo do Rodo teve mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da ação Rifa Limpa, que investiga sorteios ilegais divulgados em redes sociais e está em busca de documentos que comprovem fraudes em bens que foram sorteados. Apesar de não ser alvo da ação, o funkeiro é um dos investigados no inquérito.





Os policiais fizeram buscas na residência do casal. Em suas redes sociais, Poze falou sobre a operação, dizendo que por virem da favela estariam sofrendo preconceito. “Os caras vieram aqui em casa, mandado de busca e apreensão. Eu não sou o indiciado, não foi sobre mim. Foi sobre minha esposa. Mas como vocês sabem também, nós estamos super tranquilos, não fazemos nada de errado. Sabe como é, né? Quando o favelado começa a colocar a 'bagaça' no bolso, incomoda. E é isso aí. Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, celular, tudo o que levaram... porque levaram tudo. Eu não estou nem no 'bagulho', mas levaram. Mas tranquilo. (...) Tudo sendo resolvido com os nossos advogados", declarou.





Ele ainda afirmou que estariam sendo veiculadas fake news a respeito dos dois. “Todos os sorteios que Viviane fez, ela tem no Instagram dela todos os ganhadores recebendo os prêmios, tudo bonitinho. Bagulho de não entregar prêmio? Aqui não”, defendeu.









Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão, incluindo os influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia. Quatro carros, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidos.





As investigações são de crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. Os influenciadores envolvidos estariam usando suas redes sociais para divulgar e promover sorteios e rifas ilegais.





De acordo com a polícia, os acusados dizem usar parâmetros da Loteria Federal para simular credibilidade e legalidade ao sorteio. No entanto, não há processo de auditagem oficial, uma vez que os acusados usam um aplicativo com indícios de fraudes, sendo uma prática ilegal.





Para a realização desse tipo de sorteio, segundo a polícia, é necessária uma autorização da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP), vinculada ao Ministério da Fazenda. Além disso, elas podem ser realizadas apenas por instituições sem fins lucrativos.









Quem é MC Poze

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, tem 25 anos. Ele tem esse nome artístico por ter nascido na Comunidade do Rodo, no Rio de Janeiro. Durante a adolescência, se envolveu com o tráfico de drogas, deixando o crime para se dedicar à música.





Ele estourou em 2019, tendo se mantendo como um dos nomes mais badalados do funk. Dono do hit "Vida louca", Poze tem feats com MC Kevin o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Hariel, Xamã e Ferrugem. No ano passado, Poze lançou seu primeiro EP, intitulado "O sábio".





Poze tem mais de 15,2 milhões de seguidores nas redes sociais e é pai de cinco filhos: Júlia, Miguel, Laura, Jade e Manuela.









No último sábado (26/10), Poze e Vivi oficializaram a união com uma festa no Rio de Janeiro. Vivi tem 20 anos e é mãe de três filhos do MC. Os dois passaram um período separados, mas reataram em 2024, já subindo ao altar.





O pedido de casamento aconteceu no show do cantor no Palco Espaço Favela, no Rock in Rio, no dia 15 de setembro.