O médico André Lorscheitter Baptista, de 50 anos, foi preso nessa terça-feira (29/10) suspeito de ter matado a própria esposa. A polícia de Canoas (RS), cidade onde ocorreu o crime, acredita que ele tenha envenenado Patrícia Rosa dos Santos e aplicado medicação restrita desviada do Sistema Único de Saúde (SUS) em seguida.





O delegado do Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul, Rafael Pereira, diz ter “convicção" [da participação de André]. "É caso de cinema, de Netflix. Ele se utilizou da habilidade de médico que ele tem para matá-la”. A vítima, de 41, trabalhava como enfermeira e possuía um filho de dois anos com Baptista.





Entenda o caso





A polícia encontrou um pote de sorvete, já enviado à perícia, no mesmo local onde foi encontrado o corpo de Patrícia. Um comprimido foi encontrado no alimento, e o laudo ainda apontou a presença de Zolpidem, medicamento que causa sono utilizado no tratamento de insônia.





O delegado explicou à CNN que “a principal hipótese é a de que ele colocou Zolpidem no sorvete. Ele induziu a esposa ao sono profundo e se aproveitou disso para injetar Midazolam e Sustrate nos pés da esposa”.





Os fármacos também são de uso restrito e, segundo Rafael, foram desviados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Provavelmente, se o suspeito tivesse injetado no braço, não conseguiria o atestado de morte natural."

André forjou que um infarto teria sido a causa do óbito.





Conheça o médico





André Baptista é formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O suspeito está inscrito no Conselho Federal de Medicina (CFM) desde junho de 2007 - seu registro profissional estava ativo - e possui especialização em medicina de emergência, ramo voltado ao atendimento rápido de pacientes em situações críticas.

O médico atuava como socorrista no Samu e atendia em clínicas particulares na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Em 2016, ele ministrou uma palestra sobre “cuidados com paciente vítima de queimaduras” no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul.





