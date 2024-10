Um homem forçou a ex-mulher a tomar veneno de rato na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Isso aconteceu durante uma invasão à casa dela e após agressões. A vítima está internada.

A mulher agredida tem 23 anos e foi encontrada em sua residência, no bairro Novo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito pulou o muro do local e atacou a ex. Ele a enforcou e colocou o veneno conhecido como "chumbinho" na boca dela.

Ela conseguiu se livrar do homem e correu para a casa da mãe dela. Foi preciso atendimento médico. A jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, onde segue internada.

O agressor tem 30 anos. Ele fugiu e segue foragido.

A Polícia Civil trata o caso não só como violência doméstica, mas uma tentativa de homicídio e já iniciou a investigação.