Um adolescente de 13 anos foi abusado sexualmente pelo marido da avó em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O caso foi registrado na madrugada dessa segunda-feira (14/10).





Segundo o boletim de ocorrência, que o EM teve acesso, o adolescente brincava com o irmão mais velho, de 16 anos, em uma praça próxima ao local em que a avó mora. Quando começou a anoitecer, os irmãos foram para a casa dela.





O marido da avó estava na residência. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria agarrado a vítima, beijado-a no pescoço e passado as mãos nas partes íntimas do adolescente.





Mesmo em choque, a vítima não comentou do abuso com a avó. Ao retornar para casa, o jovem contou para os pais, que o levaram ele imediatamente para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) para que ele passasse por exames, pois o suspeito do abuso é soropositivo. Segundo o B.O, o "laudo é inconclusivo, uma vez que não houve conjunção carnal".





Depois, os pais fizeram o B.O e a Polícia Militar começou a fazer buscas pelo suspeito, que tem cerca de 56 anos. No entanto, até agora, ele não foi encontrado. Ainda segundo a PM, o homem foi preso em 2023 pelo mesmo crime.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia