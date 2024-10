A rede de farmácia Droga Clara é investigada por suspeita de convencer clientes vulneráveis da necessidade de comprar suplementos e criar cartão de crédito sem autorização. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço dos proprietários e em quatro unidades da rede nesta segunda-feira (14/10).

Foram identificadas pelo menos 40 vítimas que foram lesadas em sete unidades em Belo Horizonte, com boletins de ocorrência registrados desde de 2022. Uma vez que a rede possui mais de 30 lojas somente na Região Metropolitana da capital, existe a possibilidade de que o número de vítimas seja muito maior.





“Para cada consumidor eles criavam uma história, diziam que se comprassem quatro frascos o valor sairia menor e por isso precisavam fazer um cadastro. É importante ressaltar que a forma de abordagem não é sempre igual, então cada pessoa que foi à delegacia narrou uma forma de abordagem”, afirmou a delegada Elyenni Celida da Silva, da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos.





A investigação concluiu que existia um perfil das vítimas: pessoas sem escolaridade, que não conseguiam assinar o próprio nome, com baixa visão, acima de 70 anos, aposentados ou pensionistas. Os donos e funcionários que praticaram o golpe podem ser indiciados por constrangimento ilegal, execício irregular da medicina, estelionato e descumprimento artigos do código do consumidor.





A próxima fase da investigação é a marcação das oitivas dos envolvidos. Ao finalizar o inquérito e individualizar as condutas, o caso será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e ao judiciário para que sejam tomadas as providências necessárias.





“As pessoas que se sentiram lesadas e passaram pela mesma situação podem procurar o Procon ou Juizado Especial Cível, para buscar ressarcimento e fazer o boletim de ocorrência em uma delegacia”, informa a delegada..





Abuso da boa-fé





O caso que deu início às investigações aconteceu com um idoso, de mais de 80 anos, morador de Esmeraldas. Segundo a PCMG, ele foi até uma unidade da drogaria em Belo Horizonte para comprar o medicamento para dor. Chegando lá, ele foi abordado por três funcionários que ofereceram o serviço de aferição da pressão e checagem da glicose gratuitamente.





Com os resultados, foi informado ao homem que ele estava com a saúde muito ruim, prestes a ter um ataque cardíaco. Em seguida, ofereceram o suplemento alimentar da marca própria da Droga Clara, afirmando que resolveria os problemas de saúde. Ele então foi induzido a comprar um “kit promocional” com vários frascos do produto.

Durante o pagamento, os funcionários informaram que era preciso fazer um cadastro para ter direito ao desconto. Eles colheram os dados do senhor, assim como sua identificação biométrica e criaram um cartão de crédito sem que ele soubesse. Ele só percebeu que havia algo errado quando recebeu uma mensagem da operadora do cartão notificando uma compra de R$ 1.200, valor superior ao que haviam dito na drogaria.





“Ele se sentiu extremamente lesado, pois não sabia que ele tinha aderido a um cartão de crédito, que ele não queria, e o valor absurdo desse suplemento”, relata a delegada.





O idoso então procurou a Câmara Municipal de Esmeraldas, onde mora, e foi direcionado para fazer uma queixa no Procon em Belo Horizonte, onde o fato aconteceu. Com isso, o Departamento Estadual de Combate a Corrupção e a Fraudes iniciou uma investigação que levou à localização de cerca de 40 outros boletins de ocorrência com relatos semelhantes envolvendo a rede Droga Clara.





Troca de receita





Outro caso aconteceu com uma senhora que tinha baixa visão. Ela foi à farmácia com uma receita, mas os funcionários deram o suplemento da marca própria no lugar dos medicamentos. Ao falar com sua médica, a mulher descobriu que havia caído em um golpe.





Ela tentou trocar os frascos de suplemento que ainda não tinham sido abertos, mas foi tratada com grosseria, xingamentos e ameaças de negativação do nome em órgãos como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa.





