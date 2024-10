Divinópolis registra tremor de terra

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, registrou, nessa segunda-feira (14/10), um tremor de terra. O abalo, considerado de baixa magnitude, foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Ele ocorreu por volta das 16h30 e teve magnitude de 2,2 na Escala Richter.



O epicentro do tremor foi no bairro Santo Antônio dos Campos, conhecido como Ermida, e foi sentido por moradores da região, embora, conforme a USP, abalos dessa magnitude sejam, em sua maioria, imperceptíveis. Eles são comparados à passagem de veículos pesados.



Tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil e ocorrem devido a pressões geológicas, ou seja, ao movimento de pequenas fraturas na crosta terrestre.





Abalos sísmicos



Em janeiro de 2022, um estudo foi realizado em Divinópolis em decorrência de vários abalos sísmicos registrados. Na época, para se ter ideia, foram pelo menos 29 tremores com magnitude de até 3 na Escala Richter. O levantamento, conduzido pelo Centro de Sismologia da USP, apontou como causa um fenômeno natural.

Mais de 500 relatos da população foram enviados, na época, ao Centro de Sismologia da USP, o que permitiu melhor estimar a localização do epicentro. Não houve danos registrados.

Histórico no estado

Este não é o primeiro tremor de terra que Minas registra em 2024. Em janeiro deste ano, moradores de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, se assustaram com três tremores de terra em menos de sete horas, na madrugada do dia 16. O primeiro tremor aconteceu por volta das 2h30, com magnitude de 2.8 na Escala Richter. O segundo, às 4h40, mas com menor intensidade, de 2.5mR (intensidade medida pela escala Richter), e o último já pela manhã, às 8h40, com 2mR.

Em fevereiro, a cidade de Frutal, no Triângulo, registrou tremores de 2.6 e 2,1 na Escala Richter nos dias 23 e 27, respectivamente. Em junho, o município registrou um novo tremor de terra com magnitude de 4.0. Onze minutos depois ocorreu outro abalo sísmico na cidade, mas com menor magnitude, de 3.2 mR. Já em julho deste ano, Frutal teve mais dois tremores, de 2.4 e 3 na Escala Richter, nos dias 25 e 27.

O tremor mais recente ocorreu em Felixlândia, na Região Central de Minas, com magnitude 2.3 na Escala Richter, na madrugada do dia 30 de agosto, às 3h14. O município fica a 190 km de Belo Horizonte, próximo a Represa de Três Marias, no Rio São Francisco.



*Amanda Quintiliano especial para o EM