Um novo tremor de magnitude 2.1 mR (intensidade medida pela escala Richter) foi registrado em Frutal, no Triângulo Mineiro, às 20h44 de domingo (25/2). Este é o segundo tremor registrado na cidade no mês de fevereiro. O último, antes deste, ocorreu no dia 23, com magnitude 2.6.

O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). Tremores como este, de baixa magnitude, são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre.

Esse tipo de evento, que ocorre na Região Sudeste do país, é comum, principalmente o interior de São Paulo e todo o estado de Minas Gerais, pois é uma das áreas com maior atividade sísmica no país. A maioria dos tremores tem causas naturais e se deve a grandes pressões geológicas atuando na crosta terrestre.

Como funciona a medição

A Escala Richter vai até 9. No entanto, nunca foi registrado um terremoto acima desse nível. Além disso, os especialistas afirmam que a escala não tem limite.

"Para se ter uma ideia mais exata do que representa um terremoto muito forte, se ele atingir magnitude 9 na Escala Richter, provocará uma rachadura que cortará a crosta terrestre numa distância igual à que separa o Rio de Janeiro de São Paulo, com cada bloco se afastando 10m em relação ao outro", segundo explicações do CPRM.

Em 90% dos casos, um terremoto não ultrapassa a magnitude 7.

O maior terremoto registrado no país ocorreu em 1955 e teve seu epicentro a 370km ao norte de Cuiabá (MT). A magnitude atingiu 6,2 graus na Escala Richter.

Tremores em Lagoa Santa

Em janeiro deste ano, a cidade de Lagoa Santa, na Região Central de Minas Gerais, também registrou diversos abalos. Somente no dia 16 de janeiro, três tremores de terra foram registrados em menos de sete horas no município. A série de tremores se deu dois dias depois do primeiro abalo ter sido registrado. Todos eram de baixa magnitude.

Em 29 de abril de 2022, foi registrado um tremor de magnitude 3, o maior na cidade. Em 28 de julho do mesmo ano, outro abalo foi registrado, dessa vez com magnitude 2.9, o segundo da história.