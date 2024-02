Duas pessoas ficaram feridas durante uma briga entre vizinhos provocada por um arranhão em um carro, na noite dessa segunda-feira (26/2), no Bairro Colonial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito dos disparos, um homem de 51 anos, foi tirar satisfação por um arranhão no carro do filho com o vizinho, de 26 anos. Após a discussão, o suspeito voltou para casa e buscou um revólver. Os dois entraram em luta corporal e, logo depois, ao menos quatro tiros foram ouvidos pela mulher do suspeito.

O filho do suspeito, de 23 anos, entrou na briga para intervir e acabou sendo usado como escudo humano pelo vizinho, para que não fosse baleado. Mas ele acabou ferido na mão direita e levado para o hospital, onde está em observação.

Um amigo do vizinho que estava sendo cobrado pelo arranhão no veículo, também de 26 anos, estava no portão quando a briga começou. Ele tomou o revólver da mão do suspeito e correu, em uma tentativa de impedir que outros disparos fossem feitos.

Durante rastreamento na região, esse amigo da vizinho foi localizado e preso por porte ilegal de arma de fogo e a posse de uma bucha de maconha.

O vizinho cobrado pelos arranhões também foi baleado. Parentes o levaram para o Hospital Municipal de Contagem. Quando os militares compareceram ao hospital, o rapaz estava na sala de cirurgia sendo operado e o estado de saúde dele era grave.

Segundo a Polícia Civil, o amigo do vizinho foi conduzido, ouvido e liberado por não haver indícios suficientes para a ratificação de sua prisão em flagrante.

Já o suspeito, de 51 anos, até o momento não foi localizado.

"A Polícia Civil deslocou a perícia oficial ao local dos fatos, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. O procedimento investigativo prossegue em tramitação visando apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime".