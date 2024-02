Acionada às 10h51, a PM foi ao local e encontrou a mulher, de 72 anos, caída no chão da cozinha. O marido, de 74, estava no celeiro

Um casal de idosos foi achado morto nesta segunda-feira (26/2) dentro de uma residência na zona rural de Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) diz que os corpos tinham marcas de violência.



Acionada às 10h51, a PM foi ao local e encontrou a mulher, de 72 anos, caída no chão da cozinha da propriedade situada na localidade conhecida como Estrada de São Fernando. O marido dela, de 74, estava no curral com os braços amarrados para trás.

Os dois corpos já estavam em decomposição, e, por isso, a polícia não conseguiu identificar, inicialmente, se houve uso de armas de fogo para cometer o crime. O registro policial fala em possível “asfixia por enforcamento”, mas não deixa claro se tal suspeita se refere ao idoso ou à esposa dele.



Depois de ouvir algumas testemunhas, os militares chegaram a um suspeito de 44 anos, que devia cerca de R$ 50 mil às vítimas. A Polícia Militar disse ter levantado que esse homem é conhecido na região “por crimes da mesma natureza”.

Ele teria chegado à cidade na manhã do último sábado (24/2). Há um mandado de prisão contra ele em aberto, informou a PM, sem especificar por qual crime. Até o fechamento desta publicação, o suspeito não havia sido localizado.



A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. Os corpos foram liberados e conduzidos ao Instituto Médico-Legal (IML).