A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou nesta segunda-feira (26/2) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um carregamento de cocaína estimado em cerca de R$ 3 milhões. As drogas foram encontradas após um veículo receber ordem de parada na BR-262. O motorista foi preso.



Um Fiat Siena foi abordado no km 360 da rodovia, quando o motorista informou aos agentes que havia saído de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para efetuar a entrega na cidade de Cariacica, no Espírito Santo.

Ao todo, 21 tabletes de pasta base do entorpecente eram transportados dentro do tanque de combustível. Outros três tabletes de cloridrato de cocaína foram encontrados no forro do banco traseiro.

A PRF realizou a pesagem, que apontou 21 quilos da droga e mais 2,5 quilos em relação ao cloridrato, momento em que os policiais fizeram a estimativa do valor da mercadoria. As drogas apreendidas e o motorista foram encaminhados à Polícia Judiciária de Betim.