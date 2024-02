A BR-381 foi liberada no fim da tarde desta segunda-feira (26/2) após uma interdição total no sentido Belo Horizonte, na altura do KM 932,8, em Extrema, no Sul de Minas, ocasionada por um veículo que pegou fogo na rodovia.



O incêndio foi notificado pela concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, às 16h52. Pouco depois, às 17h05, a fila de veículos no trecho saltou de um para dois quilômetros.

Às 17h41, porém, as faixas foram liberadas, momento em que o congestionamento já atingia seis quilômetros. Por fim, às 18h33, a Arteris informou não haver mais fila de veículos.

Leia também: Entenda por que a duplicação das BRs 381 e 262 se arrasta há anos